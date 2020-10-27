В России начали производство вакцины от коронавируса

В России начали производство вакцины от коронавируса
Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: pixabay.com

Попова рассказала, что определенные объемы вакцины будут готовы до конца 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начали производство вакцины от коронавируса центра «Вектор». Об этом пишет ТАСС. Какой-то объем препарата будет готов до конца 2020 года.

Речь идет об «Эпиваккорона», которую создали на основе имеющихся вакцин от гриппа и кори. Препарат уже прошел клинические испытания на добровольцах и доказал свою эффективность.

Вакцина получила регистрационное удостоверение 14 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски. Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.

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