Коронавирус сбавляет обороты: в Петербурге снизилась заболеваемость и смертность по COVID-19

Статистика по коронавирусной инфекции в Петербурге показывает снижение. Суточная заболеваемость и смертность от коронавируса не выросла.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Судя по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Северной столице было подтверждено 3741 случай ковида. Днем ранее этот показатель составлял рекордные 3753 случая.

Также в городе на Неве наблюдается незначительное снижение смертности от COVID-19: накануне было зарегистрировано 47 летальных случаев, а в сегодняшней статистике говорится о смерти 31 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19.