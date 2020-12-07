В Петербурге установили размеры родительской платы за детский сад на 2021 год

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о размерах родительской платы за обучение детей в дошкольных учреждениях на следующий год.

Как сообщают в Смольном, постановление устанавливает на 2021 год размер родительской платы и средний размер родительской платы. Их величина зависит от возраста воспитанника и времени его пребывания в детском саду.

Таким образом, размер платы составляет 10% от базового норматива стоимости услуг по присмотру и уходу в государственных организациях дошкольного образования.

В 2021 году родительская плата увеличится на 4,2% для детей от 1 до 3 лет в группах с 12-часовым пребыванием и составит 1354 рубля 50 копеек. Для детей от 3 до 8 лет – 1261 рубль 10 копеек. Это на 3,4% больше, чем в текущем году.

Что касается групп с детьми от 1 до 3 лет с кратковременным пребыванием, то для них сумма составит 510 рублей. Это на 0,92% меньше, чем в 2020 году. Для более старших групп, – от 3 до 8 лет, сумма будет 472 рубля 30 копеек. В текущем году на 1.93% больше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге детский сад «Березка» оштрафован за отсутствие мыла и уборщицы.