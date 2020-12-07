Похолодание до -11 градусов ждут в Ленобласти во вторник

Похолодание до -11 градусов ждут в Ленобласти во вторник
В регионе ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области синоптики прогнозируют морозы до -11 градусов в ночь на вторник. Днем в регионе установится облачная с прояснениями погода.

Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Во вторник, 8 декабря, погода в Ленобласти будет без осадков. Умеренный ветер будет дуть с южных, юго-восточных направлений.

Грядущей ночью температура воздуха в 47 регионе будет колебаться от -3 до — 8 градусов. В отдельных районах области возможно похолодание до -11 градусов. Днем будет теплее: воздух прогреется до -1…-6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик города рассказал, какую погоду ждать петербуржцам зимой. По его прогнозу, зима будет теплой.

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