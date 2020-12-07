В Петербурге поймали крупного «теневого» банкира: он обналичил более 121 млн рублей

В Петербурге поймали крупного &#171;теневого&#187; банкира: он обналичил более 121 млн рублей
Подозреваемый в незаконной банковской деятельности задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Фото: pixabay

Петербургский правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности. Им оказался 54-летний владелец восьми частных компаний.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан в пятницу, 4 декабря. Предполагается, что преступник помогал физическим и юридическим лицам обналичивать и скрывать имеющиеся средства от налогового и финансового контроля.

Мужчина организовал преступную схему и координировал деятельность. Поддельные документы и наличные он выдавал в арендованном помещении на улице Дмитрова.

По данным полиции, с 2016 по 2017 год подозреваемый смог обналичить не менее 121 млн рублей, получив вознаграждение в размере 7,5% от общей суммы — не менее 12,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге главврача ковид-больницы обвинили в мошенничестве из-за заправки катера.

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