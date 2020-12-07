В Петербурге главврач городской больницы №15, перепрофилированной для работы с коронавирусом, стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество с использованием должностного положения».
Мужчину обвиняют в заправке бензином «А95» на 12 тыс. рублей с топливной карты больницы. Он решил заправить катер своего знакомого.
Как сообщил портал Neva.Today, главврач, в соответствии с правилами использования карты, возместил эти деньги в течение трех месяцев после траты. Однако, это не спасло его от уголовного преследования.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемого в крупном мошенничестве с землей в Белоострове.