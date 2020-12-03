Полиция задержала подозреваемого в крупном мошенничестве с землей в Белоострове

Полиция задержала подозреваемого в крупном мошенничестве с землей в Белоострове
Земля передавалась бесплатно, что незаконно, так как собственность получена уже после 1998 года. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские задержали председателя дачного партнерства во Всеволожском районе Ленобласти. Его подозревают в незаконном присвоении земельных участков.

По данным следствия, в 2010 и 2014 годах дачному некоммерческому партнерству в массиве «Белоостров» дали в аренду около 80 гектаров земли. Подозреваемый и его соучастник предоставили недостоверные сведения в администрацию и завладели участками.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила не меньше 4 млн рублей.

Предполагается, что подозреваемый подыскивал малоимущих и за плату уговаривал оформить доверенность на имя председателя дачного партнерства. С полученными данными он обращался в администрацию. В дальнейшем документы переоформляли на подставных лиц.

В 2018 году подозреваемый создал организацию для продажи земли. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания неизвестный украл из Lexus 15 миллионов. Китайский предприниматель оставил иномарку на некоторое время, а когда вернулся, то обнаружил, что денег в машине нет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенничество присвоение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» сыграет домашний матч с «Боруссией» со зрителями на стадионе
На «Елизаровской» задержали несовершеннолетних драчунов с Кавказа
Петербург вводит новые ограничения: что могут закрыть следующим
Ограничения в Петербурге из-за Covid-19 снизят поток туристов на 90% на Новый год
Куликов займет должность председателя правления Чубайса в «Роснано»
В Петербурге транспортная компания за два месяца получила более 300 штрафов
В Петербурге за сутки тесты на Covid-19 сдали 41 108 человек
Мигрант снял квартиру на Лиговском, а утром там нашли труп женщины