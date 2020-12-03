Полиция задержала подозреваемого в крупном мошенничестве с землей в Белоострове

Земля передавалась бесплатно, что незаконно, так как собственность получена уже после 1998 года. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Земля передавалась бесплатно, что незаконно, так как собственность получена уже после 1998 года. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские задержали председателя дачного партнерства во Всеволожском районе Ленобласти. Его подозревают в незаконном присвоении земельных участков.

По данным следствия, в 2010 и 2014 годах дачному некоммерческому партнерству в массиве «Белоостров» дали в аренду около 80 гектаров земли. Подозреваемый и его соучастник предоставили недостоверные сведения в администрацию и завладели участками.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила не меньше 4 млн рублей.

Предполагается, что подозреваемый подыскивал малоимущих и за плату уговаривал оформить доверенность на имя председателя дачного партнерства. С полученными данными он обращался в администрацию. В дальнейшем документы переоформляли на подставных лиц.

В 2018 году подозреваемый создал организацию для продажи земли. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов задержали.

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