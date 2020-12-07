Российский кинофестиваль «Окно в Европу» открылся в Выборге

В Выборге в Ленобласти открылся ежегодный фестиваль российского кино «Окно в Европу». Кинофестиваль начался с показа документального фильма «Война глазами оператора» режиссера Константина Мучника.

Кинолента рассказывает о тяжелой работе военных операторов — от событий Великой Отечественной войны до наших дней. Представители этой профессии регулярно рискуют своей жизнью, но остаются за кадром.

Конкурсная программа фестиваля откроется с фильма «Белый снег» режиссера Николая Хомериики. Лента посвящена выдающейся российской лыжнице Елене Вяльбе, которая завоевала все золотые медали на чемпионата в Норвегии.

Всего в конкурсной программе будет представлено 11 картин российских режиссеров. Неигровой конкурс состоит из 14 работ, а в анимационный вошли 33 короткометражки.

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