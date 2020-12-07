Nokia займется развитием 6G-сетей в Евросоюзе

Несмотря на то, что технология 5G еще не внедрена повсеместно, специалисты уже работают над следующим поколением мобильной связи. Фото: pixabay

Несмотря на то, что технология 5G еще не внедрена повсеместно, специалисты уже работают над следующим поколением мобильной связи. Фото: pixabay

Финская телекоммуникационная компания Nokia станет главной в группе корпораций и университетов, работающих над технологиями нового поколения беспроводного интернета и мобильной связи 6G.

Проект получил название Неха-Х и запущен при поддержке властей стран Европейского союза. ЕС также будет источником финансирования разработок. Кроме Nokia участие в проекте принимают Ericsson, Intel, Siemens, мобильные операторы Orange, Telefonica, Дрезденский технический университет, Политехнический университет Турина и другие.

Отметим, что сейчас находится только на стадии внедрения предыдущее поколение мобильной связи, — новейшая разработка 5G. Несмотря на это, некоторые страны, включая Соединенные Штаты и Китай, уже занимаются созданием 6G сетей. Их внедрение запланировано на 2030 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «синей» ветке петербургского метро провели 5G-связь.