В Тосненском районе вспыхнула дача

Вечером 7 декабря в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар.

Дачный дом загорелся в СНТ «Полиграфмаш». Сообщение о пожаре поступило в 17:38.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Дачный дом горел на площади 72 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 18:45. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в однокомнатной квартире на 13 этаже обгорела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Пожару присвоили номер сложности №1.