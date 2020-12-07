СКА по буллитам уступил рижскому «Динамо»

СКА в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце.

В составе СКА дубль оформил Мальте Стрёмвалль. Кроме того, заброшенной шайбой отметился Иван Морозов. У латвийской команды отличились Мэтью Майоне, Джей Си Липон и Микс Индрашис.

Победу «Динамо» в серии буллитов принёс Лаурис Дарзиньш. Следующий матч состоится 10 декабря. СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 47 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 7 декабря, в 19:30 в Ледовом дворце начнется матч между хоккеистами петербургского СКА и рижского «Динамо». На игру пустят зрителей.