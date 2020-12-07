Хоккейный матч «СКА» и рижского «Динамо» пройдет в Ледовом дворце с болельщиками

Хоккейный матч &#171;СКА&#187; и рижского &#171;Динамо&#187; пройдет в Ледовом дворце с болельщиками
На матче обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В понедельник, 7 декабря, в 19:30 в Ледовом дворце начнется матч между хоккеистами петербургского СКА и рижского «Динамо». На игру пустят зрителей.

Заполнить трибуны спортивного комплекса разрешено на 50%, все проданные билеты остаются действительными. Игра пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом сегодня уведомляет пресс-служба хоккейного клуба Северной столицы.

Представители клуба подчеркивают, что СКА успешно зарекомендовал себя в организации спортивных встреч в условиях пандемии, добившись неукоснительного следования правилам санитарной безопасности со стороны болельщиков. На матчах СКА не выявили ни одного нарушения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня пройдет жеребьевка в рамках отборочных турниров Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

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