На Наличной улице иномарка и такси не смогли разъехаться на перекрестке

ДТП на Наличной улице. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Наличной улице. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечером 7 декабря в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на пересечении Наличной улицы и улицы Нахимова не могли разъехаться автомобиль марки BMW и машина сервиса такси.

«Такси и БМВ стоят в ДТП на перекрёстке Нахимова и Наличной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, такси и иномарка не получили значительных повреждений. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

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