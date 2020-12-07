На Краснопутиловской улице спасатели тушили постройка

Вечером 7 декабря в Московском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась постройка у дома №65 на Краснопутиловской.

Сообщение о пожаре поступило в 20:36.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. В пристройке размером 4 на 4 метра обгорела остановка, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар потушили примерно за 1,5 часа. Справиться с огнем удалось в 22:09.

Обстоятельства пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в однокомнатной квартире на 13 этаже обгорела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Пожару присвоили номер сложности №1.