В поселке Мга вспыхнул частный дом

Вечером 7 декабря в поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области произошел пожар. Частный дом загорелся на Советском проспекте, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 20:04. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Частный дом горел на общей площади 48 квадратных метров. Менее чем за час пожар потушили. Справиться с огнем удалось в 20:53. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в однокомнатной квартире на 13 этаже обгорела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Пожару присвоили номер сложности №1. Во время пожара 82-летняя пенсионерка отравилась угарным газом.