В Красном Селе произошло ДТП с «перевертышем»

В ночь на 8 декабря в Красном Селе произошло тройное ДТП с «перевертышем».

По словам очевидцев, водитель ВАЗа выезжал со Стрельнинского шоссе на проспект Ленина в Красном Селе. Он остановился, чтобы пропустить Hyundai Solaris, как тот неожиданно перестраивается с левого ряда в правый под летящий позади Subaru.

«Японец выполняет бросок корейца прямо на крышу советскому автомобилю», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в Сертолово.