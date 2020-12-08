В Красном Селе произошло ДТП с «перевертышем»

В Красном Селе произошло ДТП с «перевертышем»
Информации о пострадавших не поступало. Фото: pixabay

В ночь на 8 декабря в Красном Селе произошло тройное ДТП с «перевертышем».

По словам очевидцев, водитель ВАЗа выезжал со Стрельнинского шоссе на проспект Ленина в Красном Селе. Он остановился, чтобы пропустить Hyundai Solaris, как тот неожиданно перестраивается с левого ряда в правый под летящий позади Subaru.

«Японец выполняет бросок корейца прямо на крышу советскому автомобилю», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в Сертолово.

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