СК намерен заняться делом о наезде машины генконсульства Литвы на петербурженку

СК намерен заняться делом о наезде машины генконсульства Литвы на петербурженку
Будут тщательно изучены все детали произошедшего и дана всесторонняя правовая оценка. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Сотрудники Следственного комитета России займутся делом о ДТП с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского Следственного комитета инициировать этот вопрос.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР России, личность водителя установлена, однако в настоящее время он покинул пределы страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала под колеса автомобиля генерального консульства Литвы на Кронверкском проспекте. Пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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