СК намерен заняться делом о наезде машины генконсульства Литвы на петербурженку

Сотрудники Следственного комитета России займутся делом о ДТП с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского Следственного комитета инициировать этот вопрос.
Как сообщила пресс-служба СУ СКР России, личность водителя установлена, однако в настоящее время он покинул пределы страны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала под колеса автомобиля генерального консульства Литвы на Кронверкском проспекте. Пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.