В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину на пешеходе

Женщина попала под колеса автомобиля генерального консульства Литвы на Кронверкском проспекте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел утром в среду, 25 ноября, примерно в 9:00. Женщина переходила пешеход и на нее наехал автомобиль со специальными номерами генерального консульства Литвы.

Отметим, что женщина получила травмы средней степени тяжести. Кроме этого, неизвестно кто был за рулем машины во время транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сын Ширвиндта рассказал о состоянии артиста после госпитализации с коронавирусом.

Болезнь у актера Московского театра сатиры протекает в легкой форме. Кроме этого, вместе с ним госпитализирована и его жена, у которой не проявляются причины инфекции.

При этом некоторые СМИ указали, что состояние Ширвиндта критическое.