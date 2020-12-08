Комздрав Петербурга опроверг массовые увольнения персонала в Мариинской больнице

Стационар учел опыт работы весной и летом 2020 года, в результате чего осенью была произведена более рациональная расстановка кадров, позволяющая повысить качество оказываемой медицинской помощи. Фото: сайт Мариинской больницы

Стационар учел опыт работы весной и летом 2020 года, в результате чего осенью была произведена более рациональная расстановка кадров, позволяющая повысить качество оказываемой медицинской помощи. Фото: сайт Мариинской больницы

Во вторник, 8 декабря, пресс-служба Комитета по здравоохранению Северной столицы прокомментировала слухи о грядущих массовых увольнениях медицинского персонала в Мариинской больнице.

В ведомстве отмечают, что на данный момент в медучреждении, перепрофилированном в коронавирусный стационар, работают более 1,5 тысяч сотрудников — больше, чем во время «первой волны» COVID-19. Это связано с соблюдением противоэпидемической безопасности — в «красной» и «зеленой» зонах трудятся разные врачи. Им помогают также стажеры и студенты-медики.

Кроме того, в Мариинской больнице даже после перехода на работу в условиях пандемии сохранили институт «лечащего врача»: один и тот же доктор ведет пациентов ежедневно с 8 до 17 часов, в остальное время с ними работают дежурные врачи. Учреждение постоянно следит за состоянием здоровья сотрудников и тех, кто заражен COVID-19 и лечится дома.

«В отдел кадров или администрацию Мариинской больницы массовых обращений с заявлениями об увольнении не поступало», — подытожили в Комздраве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ждет Петербург после того, как мощности для стационарного лечения пациентов с COVID-19 будут исчерпаны.