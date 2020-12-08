Академик РАН: у россиян нет популяционного иммунитета к COVID-19

Ждать формирования коллективного иммунитета в текущих эпидемиологических и экономических условиях - небезопасно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ждать формирования коллективного иммунитета в текущих эпидемиологических и экономических условиях - небезопасно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Академик РАН, директор университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов заявил, что формирование коллективного иммунитета возможно только после того, как болезнь перенесут 60-65% населения.

Сегодняшнее количество переболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России не позволяет надеяться на появление популяционного иммунитета, объяснил Камалов РИА Новости. Таким образом, для естественного спада пандемии заразиться COVID-19 должны десятки миллионов людей — больше половины населения страны.

Отметим, что по последним данным с начала пандемии коронавирусом переболели 2,5 миллиона человек. За минувшие сутки выявили еще 26 тысяч случаев заражения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице установлен очередной суточный антирекорд по смертности от коронавируса — погибли 86 пациентов.