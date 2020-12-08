В Петербурге завершился снос шести домов по программе реновации

Рабочие завершили работы по сносу старых домов по программе развитие застроенных территорий в Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ООО «СПб Реновация», в декабре завершился снос трех хрущевок в квартале Сосновая Поляна, 7-17, а также трех бывших общежитий в квартале Малая Охта, 16.

Дома в Сосновой Поляне начали сносить в июле этого года. В одном из этих домов проживала семья, с которой на протяжении пяти лет не могли достигнуть договоренности. За 42-метровую квартиру на первом этаже жильцы требовали непомерные 42 млн рублей. И только этим летом семья согласилась на переезд, а в сентябре квартира была освобождена.

В Малой Охте снесли под снос попали три дома с деревянными перекрытиями, в которых располагались общежития. Состояние домов было крайне ветхим, один из этажей ранее признали аварийным. Демонтаж домов продолжался с августа по ноябрь.

Отмечается, что с начала программы реновации в Петербурге снесли 84 дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ожидается, что на освободившейся территории по программе реновации возведут вторую очередь жилого квартала «Новая Охта».