Мину времен войны нашли на чердаке жилого дома в Петербурге

Мину времен войны нашли на чердаке жилого дома в Петербурге
Найденная на чердаке мина. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На чердаке жилого дома в Калининском районе Петербурга обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас был найден в 11:45 во вторник, 8 декабря. На него наткнулся работник жилищно-коммунальной службы во время осмотра чердака в доме на улице Михайлова. Обнаружив взрывоопасный предмет, мужчина сразу позвонил в экстренные службы, сообщили в главке Росгвардии по Петербургу.

На место незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОН. Они осмотрели находку и установили, что это минометная мина калибра 50 мм времен войны. Опасную находку вывезли на полигон в Ленобласти, где его уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском пяточке нашли 12 боеприпасов. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны находились в месте ожесточенных боев защитников Ленинграда.

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