Ученые из Петербурга нашли вещества, ставшие началом жизни на Земле

Научные работники из Санкт-Петербургского государственного университета нашли в Мертвом море природные вещества, с которых могла зародиться жизнь на Земле.

На горных породах Мертвого моря были обнаружены природные циклофосфаты — это предшественники фосфорсодержащих молекул. По мнению многих исследователей, именно эти вещества положили начало жизни на планете. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geology.

В настоящее время циклофосфаты активно используют в промышленности, и их синтезируют в лабораториях искусственным путем. Сейчас они были впервые найдены в природе и перед учеными возник вопрос об их происхождении.

Есть две версии их появления. Согласно первой, вещества образовались в Мертвом море во время очень сильной жары миллиарды лет назад. Вторая версия предполагает, что к их появлению причастен метеорит.

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