Ученый предположил, почему самолеты исчезают в Бермудском треугольнике

Исследователь Шейн Саттерли из Австралии озвучил версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году.

По словам эксперта, причиной исчезновения воздушных суден были не паранормальные явления, а ошибки пилотов и других членов экипажей. В частности, лейтенант Чарльз Тейлор, командующий звеном, после наступления темноты начал ориентироваться по происходящему за окном, а не по приборам.

Саттерли отметил, что большинство из находящихся на борту были стажерами. Эта версия разгадки тайны Бермудского треугольника была признана и военными США, но мать Тейлора с такими выводами не согласилась.

Она утверждала, что никто не может обвинить ее сына в трагедии, пока самолет считается пропавшим. Именно по этой причине в отчетах военных до сих пор стоит пометка, что «причина неизвестна».

Трагедия произошла в декабре 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, известных как «Рейс 19» вылетели на учебное задание, но пропали с радаров после пролета над Бермудским треугольником.

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