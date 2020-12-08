В Госдуме поддержали закон о расширении полномочий полиции

В Госдуме поддержали закон о расширении полномочий полиции
Полицейские смогут открывать огонь в большем количестве случаев. Фото: pixabay.com

Полиция в России может получить новые дополнительные полномочия. Соответствующий законопроект был положительно рассмотрен депутатами Госдумы в первом чтении.

Как сообщает ТАСС, политики приняли закон о расширении полномочий в первом чтении. Нововведение предусматривает возможности полицейских вскрывать машины при угрозе жизни человека, при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях, угрозе теракта. Данные меры приняты для пресечения преступления и задержания.

Также правоохранительные органы смогут оцеплять необходимые жилые помещения и проводить осмотры граждан и их личных вещей, включая транспорт.

Кроме этого, закон предполагает исключение преследования сотрудников полиции за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Напомним, что данный проект разработан МВД России целью обеспечения безопасности граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в МВД показали, каким будет электронный паспорт.

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