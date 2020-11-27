В МВД рассказали, каким будет электронный паспорт

Документ заменят на пластиковую карту, которую удобно носить с собой.

Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД. Граждане вместе бумажного документа получат пластиковую карточку похожую на банковскую. На ней будет электронный носитель информации отечественного производства, на котором будут размещены все данные паспорта.

Ожидается, что подобные паспорта появится сначала у москвичей. Первые электронные документы начнут выдавать в декабре 2021 года. Также для россиян сделают мобильное приложение, благодаря которому можно будет пользоваться государственными и коммерческими услугами, так как у граждан появится электронная подпись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России стартовал перевыпуск паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу 2021 года.