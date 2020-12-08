В Петербурге и области вдвое увеличилось количество складов за год

В Петербурге и области вдвое увеличилось количество складов за год
Компания «Ориентир» построила склад площадью около 70 тысяч "квадратов" для сети «Лента». Фото: pixabay.com

В Северной столице и Ленинградской области стало больше складских и индустриальных помещений почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает во вторник, 8 декабря, международная консалтинговая компания Сolliers International, в городе и регионе за год было введено 250 тыс. квадратных метров помещений. Это на 89% больше, чем в 2019 году.

Больше всего помещений построены по схеме built-to-suit, – склады для торговых сетей и логистических компаний. Доля ввода составила 68%. Крупнейшим складом выделяют распределительный центр торговой марки «Лента» на территории «Ориентир-СПб».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Покровскую больницу завезли 230 дополнительных кислородных концентратов, необходимых для лечения коронавирусных больных. Медоборудование ежедневно пополняют пятью тоннами кислорода. Отмечается, что начале пандемии этого количества хватало на несколько недель.

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