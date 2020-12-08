В Покровскую больницу завезли 230 дополнительных кислородных концентратов

В Городскую Покровскую больницу завезли дополнительные кислородные концентраты, необходимых для лечения коронавирусных больных.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в петербургском комитете по здравоохранению. Покровская больница, расположенная в Василеостровском районе, приняла поставку оборудования в количестве 230 штук. Кислородные концентраты будут использовать при лечении пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Кроме того, стационарное отделение оборудовали более чем 400 точками стационарного подключения к кислороду, а также инвазивными и неинвазивными аппаратами искусственной вентиляции легких.

Медоборудование ежедневно пополняют пятью тоннами кислорода. Отмечается, что начале пандемии этого количества хватало на несколько недель.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что в больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода местного производства.