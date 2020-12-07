В больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода местного производства

Сейчас с производителем уже начали переговоры о поставке кислорода и в другие госпитали города, которые принимают больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

Сейчас с производителем уже начали переговоры о поставке кислорода и в другие госпитали города, которые принимают больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

В госпитали Северной столицы поставили первую партию жидкого медицинского кислорода объемом 8 тонн, произведённого на городском предприятии.

Из них 3 тонны получил Госпиталь ветеранов войн, а еще 5 тонн — временный стационар для пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо». Об этом уведомляет пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Поставщиком важного компонента выступила компания «Криогенмаш-Газ», которая способна выпускать до 3,3 тонн кислорода ежемесячно. Такие объемы могут удовлетворить нужды города даже в пик пандемии. «Собственное производство гарантирует своевременное оказание необходимой медицинской помощи и независимость лечебных учреждений от сторонних поставщиков», — подчеркнул глава комитета Кирилл Соловейчик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Петербурга спрогнозировали пик пандемии COVID-19 в Москве и Северной столице.