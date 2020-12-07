Петербургские ученые разошлись в прогнозах пика заболеваемости COVID-19

В Петербурге почти 60 тысяч активных пациентов с коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге почти 60 тысяч активных пациентов с коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургские ученые разошлись во мнении о том, когда в Северной столице наступит пик пандемии новой коронавирусной инфекции. По одному из прогнозов, ближайшая дата – через неделю, а по другому – два месяца.

Новый прогноз дал Центр интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета, который введет аналитические заметки по ходу развития ситуации с распространением COVID-19.

Так, ученые отметили: если в ближайшее время не будут наблюдать значительных изменений, то пик числа заболевших прогнозируют 15-16 декабря. В эти дни в городе болеть одновременно могут 64-64 тысяч человек.

Отмечается также, что Москва достигнет пика по числу активных случаев заболевания коронавирусом 10-12 декабря, а Россия в целом – 21-22 декабря.

При этом специалисты Центра интеллектуальной логистики отмечают, что в Петербурге средняя статистическая продолжительность болезни составляет 17 дней. Этот показатель на два дня меньше, чем по России.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что другие специалисты ждут пика коронавируса в Петербурге в начале февраля. Сообщалось, что пик в Северной столице наступит примерно 9 февраля, если показатели заболеваемости будут расти по декабрьской кривой. При этом на пике ожидали почти 150 тысяч активных больных, что в 13 раз больше, чем первый пик летом.

Как писала gazeta.spb.ru, специалисты уже поторопились отправить на плато по заболеваемости коронавирусом. Еще в середине ноября вице-губернатор Евгений Елин заявил о том, что город вышел на «некоторое» плато. Об этом же он сообщал в начале декабря, комментируя ввод новых ограничений.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец после ноябрьского заявления Елина отмечал, что Петербург еще не вышел на плато, но «надежда» на это есть.

При этом эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян в конце ноября сообщал, что на плато Петербург выйдет нескоро.

Отметим, что в предыдущий раз заявления о выходе города на плато заболеваемости появились еще в апреле. Произошло же это только в июне.