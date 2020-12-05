Специалисты выяснили, когда петербуржцам ждать пика пандемии COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге, равно как и в других городах, растет быстрее, чем ожидалось. В связи с этим эксперты прогнозируют, что пик пандемии настанет в начале февраля.

Руководитель рабочей группы по созданию математических моделей распространения COVID-19 СПбПУ Алексей Боровков заявил, что если показатели по заболеваемости будут расти по декабрьской кривой, то следующий пик в Северной столице наступит примерно 9 февраля следующего года, то есть на месяц позже, чем прогнозировалось ранее, передает NevaToday.

Боровков добавил, что на пике ожидается почти 150 тысяч активных больных, что более чем в 13 раз больше, чем первый пик летом. По мнению специалиста, городская система здравоохранения должна быть готова к серьезным нагрузкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число больных Covid-19 будет расти до Нового года.