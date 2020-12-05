Специалисты выяснили, когда петербуржцам ждать пика пандемии COVID-19

Специалисты выяснили, когда петербуржцам ждать пика пандемии COVID-19
На пике пандемии ожидается почти 150 тысяч активных больных. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге, равно как и в других городах, растет быстрее, чем ожидалось. В связи с этим эксперты прогнозируют, что пик пандемии настанет в начале февраля.

Руководитель рабочей группы по созданию математических моделей распространения COVID-19 СПбПУ Алексей Боровков заявил, что если показатели по заболеваемости будут расти по декабрьской кривой, то следующий пик в Северной столице наступит примерно 9 февраля следующего года, то есть на месяц позже, чем прогнозировалось ранее, передает NevaToday.

Боровков добавил, что на пике ожидается почти 150 тысяч активных больных, что более чем в 13 раз больше, чем первый пик летом. По мнению специалиста, городская система здравоохранения должна быть готова к серьезным нагрузкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число больных Covid-19 будет расти до Нового года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболеваемость коронавирусом ковид новости спб пик пандемии спбпу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после ...
Михайловская военная академия в свой юбилей вывела к Неве пушки
Специалисты выяснили, когда петербуржцам ждать пика пандемии COVID-19
На Приморском массовая авария: перекрыты полторы полосы
Диетолог заявила об скрытой опасности чеснока
Эксперты перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе
Чиновники хотят закрасить граффити с The Prodigy на Лиговском
СКА разгромил «Трактор» со счетом 5:1