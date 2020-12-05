Инфекционист: число больных Covid-19 будет расти до Нового года

Суточный прирост будет увеличиваться в России до Нового года. В некоторых регионах ситуация будет еще хуже. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, количество новых случаев нужно сравнивать с количеством сделанных тестов.

«Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов — столько получается выявленных больных», – заявил Евгений Тимаков.

Таким образом, в субботу и воскресенье люди меньше сдают тестов, значит – количество случаев в понедельник, вторник и среду будет меньше. А вот в пятницу всегда большой прилив, так как в понедельник, вторник и среду жители России чаще всего сдают тесты на инфекцию.

Кроме этого, эксперт отметил, что суточный прирост будет увеличиваться до 30 тыс. случаев за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 28 тыс. случаев заболеваний коронавирусом.