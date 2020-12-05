В России за сутки зафиксировали более 28 тыс. случаев Covid-19

Коронавирусная инфекция поставила новый рекорд в России. За прошедшие сутки в стране выявили 28 782 новых случая заболеваний.

Данные об этом появились на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в стране.

Отметим, что предыдущий рекорд был поставлен в четверг, 3 ноября. Тогда врачи зафиксировали 28 145 случаев.

В итоге, на данный момент в России новой инфекцией за весь период пандемии заразились 2 млн 431 тыс. 731 человек. Лечиться продолжают 472 651 пациент.

Летальным исходом болезнь закончилась для 42 684 пациентов. За прошедшие 24 часа печальную статистику пополнили 508 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кому могут отказать в вакцинации против коронавируса. По словам врача, до прививки могут не допустить пациента, который имеет определенные заболевания. Также отказать могут и человеку, который недавно прививался от другой инфекции. Данным пациентам врачи советуют принять препарат от коронавируса спустя 2-4 недели.