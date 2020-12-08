«Зенит» выигрывает «Боруссию» после первого тайма в ЛЧ

Команда из Петербурга смогла отметиться ранним голом в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака ушли на перерыв со счетом 1:0.

Матч «Зенита» с дортмундской «Боруссией» проходит в рамках шестого тура Лиги Чемпионов. Поединок проходит в Петербурге на стадионе «Газпром арена».

В первом тайме футболистам сине-бело-голубых быстро удалось завладеть инициативой. Свой мяч забил аргентинец Себастьян Дриусси с передачи Алексея Сутормина на 16 минуте. Отметим, что несколько дней назад Дриусси высказал свои недовольства по поводу пребывания в стане петербургской команды.

Кроме этого, в матче зафиксировано одно нарушение. Желтую карточку на 10 минуте получил также игрок из Северной столицы. Горчичником обзавелся нападающий Сердар Азмун.

Напомним, что в случае победы «Зенит» не изменит своего турнирного положения и все равно займет четвертое место в группе F. Данное положение не дает команде возможностей на выход в плей-офф турнира.

Но при этом подопечные Сергея Семака своей победой смогут повлиять на результаты «Боруссии» в группе. Если дортмундцы проиграют, то они могут переместиться на вторую строчку или даже на третью. В зависимости от исхода матча «Лацио» — «Брюгге». На данный момент команда из Германии занимает лидерство с 10 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дриусси хочет покинуть «Зенит» из-за непривычной позиции на поле.