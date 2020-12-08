Президент России подписал закон о реформе ОМС

Российский президент Владимир Путин одобрил закон, касающийся реформы системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Подписанный главой государства документ опубликован на портале правовой информации.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. В тексте документа говорится, что фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет передана часть полномочий страховых компаний.

Фонд сможет заниматься организацией оказания медпомощи федеральными организациями. Нормативы предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, а также затраты на нее будет устанавливать правительство в составе базовой программы ОМС.

Кроме того, размер средств из ФОМС на ведение дела страховой медорганизацией уменьшился с 1-2% до 0,8-1,1%. Также ФОМС теперь обязан вести единый реестр медучреждений, которые работают по ОМС и территориальным программам.

Помимо этого, по новому закону подведомственные Минздраву организации могут отказывать в оказании первичной медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон, регулирующий правила работы на удаленке.