Футболисты турецкого «Истанбула» прервали матч с «ПСЖ» из-за расистского скандала

Матч Лиги чемпионов с участием турецкого клуба «Истанбул» и парижской команды «ПСЖ» завершился раньше положенного из-за скандала. Турки обвинили резервного арбитра в расизме.

Футболисты провели на поле почти половину первого тайма, а после игра была сорвана. По предварительной информации, резервный арбитр встречи оскорбил футболиста «Истанбула» Демба Ба на расистской почве. В итоге, команда бойкотировала продолжение игры на 20-ой минуте. Об этом уже сообщили в официальном аккаунте турецкой команды в Instagram, прикрепив слоган УЕФА, – «No to racism» (нет расизму).

Отметим, что к этому времени команды не смогли отличиться забитыми мячами. Нули продолжают гореть на табло. Продолжится игра или будет перенос на другую дату, – пока неизвестно.

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