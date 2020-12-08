«Истанбул» готов продолжить матч с «ПСЖ» в случае отстранения четвертого арбитра

ФК "Истанбул" громко отреагировал на расизм. Фото: скриншот из Instagram

ФК "Истанбул" громко отреагировал на расизм. Фото: скриншот из Instagram

Матч Лиги чемпионов между турецкой командой «Истанбул Башакшехир» и французским клубом «ПСЖ» был прерван из-за расистских высказываний. Турки покинули поле на 20-ой минуте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство, команда готова вернуться на поле при одном условии, – встречу не должен обслуживать четвертый судья.

«Футболисты не выйдут на матч с ПСЖ, если на поле останется четвертый судья», – заявил президент клуба «Истанбул».

Отметим, что футболисты покинули поле из-за расистских высказываний в адрес игроков. Виновным турки считают Себастьяна Колтеску, именно он является четвертым судьей встречи. Данный арбитр входит в состав румынской бригады во главе с Овидиу Хацеганом, которая обслуживает матч группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты «Истанбула» прервали матч с «ПСЖ» из-за расизма в адрес игроков.