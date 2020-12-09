Ночью на Московском шоссе полностью сгорела квартира

Ночью на Московском шоссе полностью сгорела квартира
Пожар тушили 16 спасателей. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Пушкинском районе Петербурга сегодня ночью произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире.

Возгорание произошло в ночь на среду, 9 декабря, в доме №246 по Московскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около трех часов ночи. К месту происшествия незамедлительно выехали 16 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спасти квартиру от огня не удалось. «Однушка» в 30 квадратных метров выгорела по всей площади.

Причина возгорания пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала.

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