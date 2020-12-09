Задержан петербуржец, устроивший стрельбу из Cadillac в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали водителя автомобиля Cadillac. Мужчина подозревается в бегстве с места ДТП и стрельбе.
Инцидент произошел 6 декабря, в Сертолово. Неизвестный на Cadillac совершил ДТП, после чего выстрелил в лицо мужчине, который был за рулем пострадавшего авто марки Audi Q7. После лихач скрылся. Предположительно, он был пьян.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, во вторник, 8 декабря, у дома в садоводстве «Сарженка» стражи порядка задержали 47-летнего подозреваемого. Мужчина был неоднократно судим.
Петербуржец работает сотрудником службы безопасности одной из частных компаний. Он пояснил, что оружие нашел.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после стрельбы в Сертолово возбудили дело.