В Петербурге появились Высотная и Воздушная улицы

В Петербурге появились Высотная и Воздушная улицы
На втором этапе планируется построить эстакадные съезды к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина. Все работы должны быть завершены не позднее 15 ноября 2023 года. Фото: Газпром

На карте Северной столицы в Приморском районе появились две новые улицы, ведущие к «Лахта-центру». Они получили название Высотной и Воздушной.

В Приморском районе Петербурга подошел к концу первый этап строительства подъездных дорог к «Лахта-центру» — теперь к бизнес-центру ведут Высотная и Воздушная улицы. Улица Высотная имеет четыре полосы движения и протяженность в 976 метров, она расположена южнее Приморского шоссе от кольцевого пересечения до Бобыльской улицы.

Воздушная улица пролегает от кольца к Финскому заливу. На ней также организованы четыре полосы движения, а протяженность составляет 213 метров. Кроме того, дорожные службы возвели кольцевой участок и два квартальных проезда. Также обустроена прилегающая территория — тротуары, велодорожки, остановочные павильоны. В работы вложили 1,232 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном выбрали подрядчика для строительства нового корпуса онкоцентра в Песочном.

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