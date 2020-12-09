Минкульт распорядился закрыть театры и музеи Петербурга в новогодние праздники

Федеральные учреждения культуры официально должны закрыться на новогодние праздники. Соответствующее распоряжение отдали в Министерстве культуры РФ.

Аналогичные ограничения немногим ранее были введены властями Санкт-Петербурга, теперь их поддержало федеральное ведомства. Театры, музеи и концертные площадки закроются с 30 декабря по 10 января, пишет Мойка78. Кроме того, в городе будет действовать запрет на любые массовые мероприятия.

Столь жестокие меры являются вынужденными, поскольку эпидемиологическая обстановка в Северной столице приближается к критической. На сегодняшний день в городе зафиксировано почти 160 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались более 6 тысяч пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Кремля, Петербург находится у «красной черты» по коронавирусу.