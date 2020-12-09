Подростка, обвиняемого в стрельбе и драке на «Спасской», простили

Подростка, обвиняемого в стрельбе и драке на &#171;Спасской&#187;, простили
Стороны примирились , потерпевший не имеет никаких претензий. Фото: pixabay

Уголовное дело было прекращено, так как стороны смогли примириться.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 9 декабря, вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подростка, которого обвиняли в грабеже и причинении вреда здоровью. Стороны смогли примириться. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напоминаем, что все случилось в новогоднюю ночь 2020 года. Обвиняемый отобрал у пассажира метра телефон и несколько раз ударил его по голове. Также он выстрелил в пострадавшего из аэрозольного пистолета, после чего мужчине пришлось обращаться к хирургу.

Подросток признал свою вину и попросил прощения. Потерпевший заявил, что не имеет к нему претензий. Возражать против этого ни одна из сторон не стала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец швырнул ребенка, разнимая драку с участием сына на детской площадке.

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