Врачи рассказали, чем кормить больных коронавирусом на Новый год

Инфекция влияет в том числе на желудочно-кишечный тракт, так что нужно позаботиться о зараженных.

Врачи-диетологи рассказали, чем нужно кормить больных коронавирусом на Новый год. Об этом пишет РИА Новости.

У людей, которые заразились инфекцией, страдают не только легкие, но также желудок. Поэтому им нельзя есть копченое, жирное, острое, а также пить алкоголь. Для больных лучше приготовить овощи и фрукты, желе, тушеное мясо или рыбу, сырные шарики и витаминный морс.

«Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения»,

— сказала врач-диетолог Елена Чедия.

Если проявить фантазию, то новогодний стол будет не только полезным, но и вкусным, уверены эксперты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург рекомендовал не пить три дня после вакцинации от коронавируса. Он отметил, что алкоголь пагубно сказывается на процессе формирования иммунитета.