Закон о легализации советских вывесок прошел первое чтение в ЗакСе Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 9 декабря, в первом чтении одобрили законопроект о легализации вывесок советских времен на улицах города.

Если закон будет принят, то в Северной столице запретят демонтаж вывесок, установленных на зданиях до 10 октября 1996 года. В первом чтении законопроект поддержали 43 парламентария. Автором инициативы выступил комитет по законодательству, председателем которого является парламентарий Денис Четырбок.

Депутат объяснил, что идея защиты советских вывесок появилась после обращения в комитет руководства Канонерского судоремонтного завода — вывеска находилась на здании предприятия с 1980-х годов, а грядущая проверка могла привести к принудительному демонтажу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня также в третьем чтении был одобрен окончательный вариант закона «о наливайках».