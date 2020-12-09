В Кировском районе проверили соблюдение законов при выгуле собак

Заботясь о любимцах, владельцы собак иногда забывают о правилах выгула животных. Фото: pixabay

Заботясь о любимцах, владельцы собак иногда забывают о правилах выгула животных. Фото: pixabay

Инспекторы комитета по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга провели рейд среди «собачников» в Кировском районе города.

В ведомство неоднократно обращались горожане, которые просили пресечь произвол владельцев домашних животных, выгуливающих своих питомцев без соблюдения должны правил. В частности, выгуливать собак можно только на поводке, а животные выше 40 см в холке на улице всегда должны быть в наморднике. В противном случае, можно получить штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

По итогам рейда было составлено девять протоколов об административных правонарушениях. Инспекторы также сделали 25 предупреждений во время проверки газона вдоль проспекта Стачек, где чаще всего фиксируются нарушения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как помочь собаке в период новогодних каникул, если ваш питомец боится праздничных фейерверков.