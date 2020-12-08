Ветеринар рассказала, как помочь собаке, которая боится громких салютов

В новогодние праздники традиционно прогремит большое количество салютов. Но если людям это доставляет радость, то животные могут не на шутку перепугаться.

Ветеринар Динара Бархатова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург«, что хозяева могут помочь своим питомцам легче перенести этот стресс, давая им специальные успокоительные.

«Это проблема не только для маленьких, но и для больших собак, они находятся в панике из-за салютов. Есть ряд успокоительных, которые продаются в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Хозяевам нужно обратиться к врачу за рецептом», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что препарат нужно дать питомцу заранее, чтобы посмотреть на его реакцию. Она объяснила это тем, что иногда собаки могут становиться чересчур вялыми или агрессивными. Также ветеринар отметила, что в аптеках можно купить успокоительный препарат в виде геля, который действует, как анестезия.

Помимо этого, Бархатова посоветовала не выводить животное на улицу во время Нового года, если животное боится салютов.

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