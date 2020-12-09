Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому бывшему президенту России и его близким родственникам гарантируется неприкосновенность.

Инициатива принадлежит депутату Павлу Крашенникову и сенатору Андрею Клишасу. Неприкосновенность бывшего главы государства, как говорится в документе, означает, что его нельзя будет привлечь как к уголовной, так и административной ответственности. Это относится и к задержанию, аресту, обыскам или личному досмотру.

Кроме того, под неприкосновенность попадают недвижимость, служебные помещения экс-президента, его автомобили, средства связи, документы, багаж и переписка.

Оспорить эти гарантии может лишь Совет Федерации на основании обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, которые будут выдвинуты Госдумой. Обвинение также должны подтвердить Верховный и Конституционный суд.

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