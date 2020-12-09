Иван Дорн записал музыку к перезапуску «Ну, погоди!»

Иван Дорн записал музыку к перезапуску &#171;Ну, погоди!&#187;
Певец Иван Дорн записал музыку к "Ну, погоди!". Фото: Instagram

Певец и музыкант Иван Дорн стал автором музыкального сопровождения для новых серий перезапуска мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Мультфильм выпустят зимой этого года. Зайца будет озвучивать телеведущий Дмитрий Хрусталев, а за голос Волка будет отвечать Гарик Харламов. Также сейчас студия подыскивает голос для нового персонажа — отважного Котенка, который будет участвовать в вечной погоне Волка за Зайцем.

Музыку к перезапуску советского мультфильма записал Иван Дорн. Слащева рассказала в эфире НТВ, что Дорн хоть и не блогер, но он относится к современной музыкальной культуре.

«Союзмультфильм» создает новые серии в технике 3D. При этом в «Ну, погоди!» добавят новых персонажей — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. Студия готовится выпустить не менее 52 серий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку про Чебурашку.

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