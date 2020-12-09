В ВОЗ рассказали, как изменилась средняя продолжительность жизни в мире

За последние два десятилетия средняя продолжительность жизни людей увеличилась на шесть лет. При этом произошел значительный рост смертности от заболеваний, не связанных с инфекциями.

Об этом рассказала помощница гендиректора Всемирной организации здравоохранения Самира Асма. По ее словам, люди по всему миру стали жить гораздо дольше. В 2019 году было установлено, что продолжительность жизни выросла на 6 лет по сравнению с 2000 годом, когда она равнялась 67 годам.

Как пишет РИА Новости, основными причинами смертности за последние 20 лет были неинфекционных заболевания. В настоящее время они занимают семь из десяти основных причин смертности. Самыми распространенными из них являются сердечно-сосудистые заболевания.

Общее количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за этот период вырос с семи до девяти миллионов. Также люди часто умирают от болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что, согласно данным ВОЗ, коронавирусом за неделю заболели почти 4 млн, растет смертность.