Комаровский объяснил, как можно укрепить иммунитет

Комаровский объяснил, как можно укрепить иммунитет
Евгений Комаровский посоветовал вести активный образ жизни, чтобы укрепить иммунитет. Фото: кадр из видео youtube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что существует лишь один способ укрепления иммунитета. Об этом он рассказал в видео на Youtube.

Как утверждает специалист, единственным способом укрепления иммунитета является активный образ жизни.

По его словам, еще не создано ни одного фармакологического средства, которое способно повысить иммунитет. Он назвал все лекарства, которые якобы повышают иммунитет, разводом и «бизнесом на людской неграмотности».

Иммунитет, как заявляет Комаровский, можно повысить только активным образом жизни. Врач посоветовал выделить больше времени на физические нагрузки, принимать контрастный душ и сохранять позитивный настрой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач посоветовал два препарата, которые помогут при пандемии.

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